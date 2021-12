Tom Zé no primeiro Som na Concha de 2013

O cantor e compositor Tom Zé, de Irará, no interior da Bahia, é a primeira atração do projeto Som na Concha em 2013. O show acontece no próximo dia 20, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e terá abertura da banda baiana O Círculo. Tom Zé apresenta as canções do seu último disco, Tropicália Lixo Lógico, lançado no ano passado. Nele, o artista comemora os 40 anos do movimento, do qual participou com Caetano Veloso e Gilberto Gil, com canções que fazem reflexões sobre o que foi o Tropicalismo. A última apresentação do cantor e compositor em Salvador aconteceu no dia 11 de outubro de 2011, quando completou 75 anos de idade, também na Concha.

