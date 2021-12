"Ela é uma excelente cantora e entende de poesia e de música". Foi com essa frase que Ana Jobim, viúva do maestro Tom Jobim, explicou o porquê da escolha da matogrossense Vanessa da Mata para revisitar as canções do carioca no projeto Nivea Viva Tom Jobim, que estreia neste domingo, 21, com um show gratuito, às 16h30, no Farol da Barra.

Em entrevista coletiva realizada em um hotel na capital baiana, na manhã desta sexta-feira, 19, a cantora garantiu que não teve medo da responsabilidade. Ao receber o convite, aceitou sem pestanejar. "Se não achasse que poderia fazer, não faria.", falou com convicção. Um dos motivos de ter encarado o desafio foi, além de revisitar a obra do maestro "que fala do Brasil positivamente sem esconder os problemas ", apresentar as músicas ao público mais jovem. "Ele fala sobre o amor. E isso é universal, não é à toa que ele é o segundo artista mais gravado do mundo, atrás apenas do Beatles", disse.

A escolha de Salvador em receber o primeiro show da turnê, que ainda vai visitar cinco capitais, aconteceu pela mobilização dos baianos no Facebook. "Recebíamos mensagens de todo o país pedindo os shows do primeiro projeto [Nivea Viva Elis], mas os baianos eram os que mais nos procuravam", explicou Tatiana Ponce, diretora de marketing da Nivea.

Além de Salvador, Vanessa da Mata vai cantar Tom Jobim em Recife (28/04), Brasília (05/05), Porto Alegre (19/05), São Paulo (26/05) e Rio de Janeiro, que ainda não teve a data divulgada.

Assista entrevista de Vanessa da Mata:

Bruno Porciuncula "Tom Jobim fala sobre o amor", diz Vanessa da Mata

