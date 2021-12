Toco Y Me Voy se apresenta nesta quinta

A banda Toco Y Me Voy volta aos palcos para apresentar ao público uma prévia das novidades que estarão no seu mais novo CD. O show acontece nesta quinta-feira, 4, às 22 horas, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho.

A proposta traz a essência da fusão musical e a combinação de ritmos e estilos diversos, resultando em um som genuinamente brasileiro, que representa a musicalidade de cada componente. A noite também terá a discotecagem do Coletivo tropical Baiana. Os ingressos custam R$ 15.











