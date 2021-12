Titãs lança novo disco em Villas

Parece que a temporada de comemoração dos 25 anos do antológico "Cabeça Dinossauro" (1986) fez bem aos Titãs, que retomou o rock em sua face mais visceral em seu último álbum, "Nheengatu".

Nesta sexta-feira, 26, a banda traz a Salvador o show do novo disco - ou melhor: a Lauro de Freitas (Região Metropolitana), já que o evento é no Armazém Villas, o que poderá desanimar muitos fãs que não moram para os lados de lá a comparecer. Enfim: coisas do sempre capenga mercado local.

Em breve entrevista por email, o guitarrista Tony Bellotto conta que, para sua surpresa, a banda meio que fez as pazes com a crítica: "Sempre nos surpreende quando um disco tão radical é bem recebido e compreendido. Estamos muito felizes com isso".

Sem guinada

Antes de relançar o "Cabeça Dinossauro" com direito a disco ao vivo com o repertório completo do álbum (2012), os Titãs vinham de uma fase meio duvidosa, alternando discos ruins como "Sacos Plásticos" (2009) e "Como Estão Vocês?" (2003), com uma longa entressafra criativa. Essa fase parece ter terminado agora, com essa guinada mais agressiva.

"Mas nós sempre nos insurgimos contra o que achamos que está errado. Somos assim desde o início, há 32 anos. Portanto, não houve nenhuma guinada de nossa parte", protesta Tony.

"O problema com os artistas é que muitos deles estão comprometidos com o governo e a situação", observa.

Em plena turnê do lançamento do "Nheengatu", o quarteto remanescente de membros originais se organiza com Branco Mello (vocal e baixo), Paulo Miklos (vocal, guitarra e saxofone), Sérgio Britto (vocal, teclado e baixo) e Tony Bellotto (guitarra, violão), mais o músico de apoio Mario Fabre na bateria desde 2010.

"Os shows têm sido absolutamente gloriosos", garante Tony. Com 32 anos de banda nas costas, ele garante que ainda tem coisa nova no caminho dos Titãs: "Sim, mas não posso revelar ainda pra não estragar a surpresa", despista.

adblock ativo