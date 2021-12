Titãs é a primeira atração confirmada do Rock Concha

A banda Titãs é a primeira atração confirmada no projeto Rock Concha, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro no Clube Espanhol. A banda paulista vai se apresentar no primeiro dia de evento. Os ingressos estão à venda na Ticketmix e custam R$ 45 (por dia) e R$ 80 (os dois dias).

Nesta edição da festa, serão quatro atrações por dia, que ainda serão reveladas nas próximas semanas. Os Titãs devem apresentar a turnê do último álbum, Nheengatu, lançado ano passado e que recebeu críticas positivas.

