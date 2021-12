Titãs do mangue beat medem em CD o tamanho de suas garras

Um furioso embate de caranguejos gigantes, em pleno mangue recifense: isto é o álbum Mundo Livre vs. Nação Zumbi, no qual os dois titãs do mangue beat (ou bit, vai saber) gravam músicas um do outro.

Pensado como uma comemoração para os 20 anos do primeiro LP de Chico Science & Nação Zumbi (Da Lama ao Caos, 1993), o álbum dá prosseguimento ao projeto da gravadora Deck Disc de gravar dois grandes nomes do rock nacional interpretando o repertório um do outro: em 2012 foi lançado o CD Ultraje a Rigor vs. Raimundos.

"Rafael (Ramos, da Deck Disc) nos disse que (o projeto) era meio de farra, tiração de onda", conta Fred Zero Quatro.



"Acabou que eles mesmos se surpreenderam com a resposta ao CD com Raimundos e Ultraje - até em termos comerciais, já que eles não esperavam muito. Ai viram que dava caldo para fazer outro", acrescenta.

Com a Nação já integrando o cast da Deck e o Mundo Livre em semi-independência (o último CD saiu via Coqueiro Verde), foi só questão de convidar os combatentes: "Nos surpreendemos com a proposta. Quando Rafael disse que a Nação já tinha aceitado, achamos maravilhoso, até pela oportunidade de celebrar os 20 anos do primeiro disco das duas bandas", lembra Fred. (Samba Esquema Noise, estreia do Mundo Livre, foi gravado em 1993 e só lançado em 94).

Gravar algumas músicas da Nação foi um elixir para o líder do Mundo Livre: "Rapaz, me revigorei uns vinte anos. Me fez lembrar do Zero Quatro mais maloqueiro de 1993, quando a gente não perdia um show da Nação ali, do gargarejo, levantando a galera e curtindo junto. Sério, eu era o principal lider de torcida nos shows da Nação", diverte-se Zero Quatro.

Contraponto às releituras

Para ele, regravar músicas como A Cidade e A Praieira foi uma oportunidade de "resgatar a força que lançou a banda no Brasil. Especialmente a segunda. Se tem uma música que foi avacalhada, principalmente nos Carnavais fora de época, foi A Praieira, vítima da forma folclórica e desrespeitosa de trio elétrico, o que desvirtua o sentido original da música", observa.

"Fizemos um contraponto a fuleiragem das releituras sem emoção que fizeram dessas músicas, buscando seus aspectos mais líricos. Outra que está no DNA do Mundo Livre é Rios, Pontes e Overdrives, da qual sou coautor", lembra Fred.

"A ideia foi pegar músicas emblemáticas como Samba Makossa, outra que também foi degradada em versões baratas", reitera Zero Quatro.

Mas nem só dos clássicos 90's de Chico Science foi feito este disco. Canções mais recentes da Nação também entram no ringue: "Gravamos Meu Maracatu Pesa Uma Tonelada, que ajudou a Nação a superar o momento de transição (pós-morte de Chico S.) e No Olimpo, com a pegada lírica mais sutil de Jorge du Peixe, que às vezes passa batida, dada a intensidade habitual da Nação Zumbi", conclui.

