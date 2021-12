Tio Barnabé abre São João em shopping de Salvador

O São João no Salvador Norte Shopping terá atrações "de peso". O Arraiá começa nesta sexta, 3, com a banda Tio Barnabé. A festa continua na quinta, 9, com Seu Maxixe e, na sexta, 10, terá Del Feliz.

A programação da semana seguinte conta com Colher de Pau na quinta, 16, e U Tal Do Xote na sexta, 17.

A criançada também terá espaço com apresentação do Mágico Mingau no sábado, 4, e da Turma da Criançada no domingo, 5. Tio Paulinho anima a garotada no dia 11 e a turma do Dó Ré Mí Lá faz a brincadeiras nos dias 18 e 19.

A festa junina vai acontecer no Espaço de Eventos do shopping, onde serão montadas barraquinhas de comidas típicas.

