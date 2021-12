Tio Barnabé abre programação junina em shopping da capital

A banda Tio Barnabé vai se apresentar nesta quarta-feira, 25, às 18h30, no Shopping Bela Vista, em Salvador. O show faz parte da programação de São João do centro de compras, que conta com uma agenda de shows que começou nesta quarta-feira, 24, e vai até o dia 26 de junho.

Ainda nesta semana, o público pode conferir os shows da bandas Filomena Bagaceira e Colher de Pau. Dentre os nomes que ainda vão parctipar desta programação estão os grupos: Estakazero, Kart Love, Daniel Vieira, Dan Valente e muitos outros. Os eventos são gratuitos.

Já no Shopping Barra, a programamação começa nesta quarta-feira, 25, e vai até o dia 28 de junho. Neste final de semana, terá participações de bandas de forró, além de apresentaçoes de quadrilhas que pretendem embalar as crianças e barraquinhas de comidas típicas dos festejos juninos.

