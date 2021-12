Timberlake lança "Suit & Tie", primeiro single em 5 anos

O astro pop Justin Timberlake lançou no último domingo. 13, seu primeiro single em mais de cinco anos, "Suit & Tie", com participação do rapper Jay Z e produzido por Timbaland, e disse que um novo álbum será lançado no final de 2013.

Timberlake, de 31 anos e recém casado com a atriz Jessica Biel, provocou os fãs na semana passada com uma mensagem em código no Twitter, dizendo: "Acho que estou pronto", com o link para um vídeo que o mostra entrando em um estúdio.

O cantor seis vezes vencedor do Grammy e ex-integrante da boy band N'Sync fez uma pausa de sua carreira musical depois de seu álbum "Futuresex/Lovesounds", de 2006, e trabalhou como ator em filmes de sucesso como "A Rede Social".

Ele disse em uma carta aberta em seu site que o novo álbum vai se chamar "The 20/20 Experience", mas não deu mais detalhes.

