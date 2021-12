Timberlake e Macklemore lideram indicações para VMA da MTV

O cantor de música pop Justin Timberlake e o duo de hip-hop Macklemore & Ryan Lewis receberam cada um seis indicações para a premiação do MTV Video Music, anunciadas nesta quarta-feira.

Timberlake, de 32 anos, fez seu aguardado retorno à música no começo deste ano, com "The 20/20 Experience", que até o momento ocupa o primeiro lugar na lista dos álbuns mais vendidos de 2013.

O duo Macklemore & Ryan Lewis causou furor no setor musical no ano passado, com sucessos como "Thrift Shop" e "Can't Hold Us".

As canções "Mirrors", de Timberlake, e "Rhrift Shop", do Macklemore & Ryan Lewis, vão disputar palmo a palmo na categoria de Vídeo do Ano para os fãs, principal premiação da noite na cerimônia anual, marcada para 25 de agosto no Brooklyn, em Nova York.

"Locked Out of Heaven", de Bruno Mars, "I Knew You Were Trouble", de Taylor Swift, e "Blurred Lines", de Robin Thicke, com T.I. e Pharrell, também competem nessa categoria.

A premiação de vídeo e música da MTV se posiciona como fora do esquema tradicional e é orientada para a juventude, ao contrário de prêmios como os Grammys. A premiação do MTV Video Music destaca os videoclips por trás das canções e entrega aos vencedores estatuetas de astronautas, conhecidas como "Moonman" (homem na Lua).

Entre os outros indicados deste ano estão o cantor Mars, de R&B, em quatro categorias, e os cantores pop Pink, Thicke, Miley Cyrus eo grupo de rock 30 Seconds to Mars, com três indicações cada um.

