Timbalada Séc XXI realiza primeiro ensaio em Ondina neste domingo

Os timbaleiros de plantão já têm destino certo neste final de semana. Isso porque a Timbalada Séc XXI irá realizar o primeiro ensaio de verão neste domingo, 19, na Área Verde do Othon, na Ondina, deixando o tradicional Museu du Ritmo, no Comércio. Participam também do evento a banda Electrotimba e o cantor Carlinhos Brown.

A noite marca também o lançamento do "Club du Timball", que irá funcionar como um clube de vantagens com diferentes ferramentas de interação com os associados. O evento, previsto para iniciar às 16h, tem ingressos vendidos a R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do espaço ou na Ticketimix.

