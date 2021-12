Timbalada pede público de branco no último ensaio do ano

No próximo domingo, 20, às 18h, acontece no Museu du Ritmo, no Comércio, o último ensaio de verão de 2015 da banda Timbalada. A recomendação do grupo, comandado por Denny, é de que se use branco no evento.

A promessa é trabalhar a temática sinestesia, explorando a questão sensorial a todo o momento. Os ingressos para a apresentação custam R$ 180, o camarote, e R$ 90, pista.

