Timbalada leva o Guetho Square para a Praia do Forte

A Timbalada vai reviver, na Praia do Forte, os ensaios que fazia no Candyall Guetho Square, em Salvador. A festa Praia do Forte Guetho Square vai movimentar o Litoral Norte domingo, 11 de outubro, às 17 horas.

Para manter o clima do Guetho, o palco do local será também em 360 graus. "Fazemos em algumas cidades já há alguns anos este show e é sempre mágico. Em Praia do Forte, não será diferente", garantiu Denny, o líder da Timbalada. Os ingressos custam R$ 70 (feminino) e R$ 90 (masculino) e estão à venda nos balcões Ticketmix.

A banda também vai sortear ingressos para quem comprar o Bloco Timbalada entre 1º e 29 de setembro. Cinco pessoas serão sorteadas para levar um acompanhante para a festa na Praia do Forte, com direito ao translado.

