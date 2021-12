Timbalada inicia vendas para primeiro ensaio nesta quarta

Nesta quarta-feira, 30, a banda Timbalada deu início a venda de ingressos para seu primeiro ensaio de verão, que acontece no próximo domingo, 4, no Museu du Ritmo, no Cromércio, com abertura dos portões às 18h,

A festa será recheada de novidades. Uma delas é a estreia da cantora Milla Hora, em público, que junto com Denny Denan comandará os vocais da banda.

As vendas estarão disponíveis na Ticketmix nos valores de R$ 100 pista e R$ 200 camarote.

​>>Serviço​

ENSAIO DA TIMBALADA

​Quando: 4 de dezembro (Domingo)

Onde: Museu du Ritmo - Av. Jequitaia, nº 1 (Antigo Mercado do Ouro) – Comércio

Horário: 18 horas

​Valor: R$ 100,00 (pista/ meia) e R$ 200,00 (camarote)

Censura: 16 anos

