Timbalada, Eva e Harmonia encerram Sauípe Folia 2014

As bandas Timbalada, Eva e Harmonia do Samba foram as responsáveis por manter a animação do público no último dia da 13ª edição do Sauípe Folia, neste sábado, 6.



A abertura do evento ficou por conta da banda Duas Medidas, que agitou a festa na piscina com canções de seu repertório como "QQ isso bb?" e "Farra Louca".

Já durante a noite, a Timbalada estrou no trio elétrico da festa e recebeu como convidados a cantora Vina Calmon, da banda Cheiro de Amor, Pipo e rafa Marques, da Oito7Nove4, e Márcio Victor, do Psirico.

Já Felipe Pezzoni iniciou as comemorações pelos 35 anos da banda Eva e cantou os sucessos "Minha Pequena Eva" e "Miragem", além da nova música de trabalho, "Simplesmente".

Xanddy e o Harmonia do Samba mantiveram a tradição e fecharam o evento, levando a swingueira até de manhã. Antigos sucessos como "Swing Sangue Bom" e "Comando" fizeram parte do repertório, assim como as atuais apostas "Nova Paradinha" e "Vem Pra Mim".

O Sauípe Folia 2014 aconteceu no complexo Costa do Sauípe entre quinta-feira, 4, e sábado, 6, reunindo cerca de 5 mil pessoas por noite. Por lá, passaram artistas como Ivete Sangalo, Saulo, Wesley Safadão e Jorge e Mateus.

