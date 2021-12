Timbalada e Péricles animam Réveillon no Clube Espanhol

A Timbalada e o cantor Péricles serão os responsáveis pela animação do Réveillon Bahia de Todos, que acontecerá no Clube Espanhol, no último dia do ano. A festa terá início às 22 horas e o momento da virada fica por conta do grupo baiano.

Os interessados em curtir a festa já podem adquirir o ingresso, que estão à venda na Line Bilheteria, Balcão de Ingressos, Balcão Pida e Ticketmix. Os sócios do Clube Espanhol ainda têm como opção um ponto de venda instalado dentro do clube.

O valor dos convites varia conforme o espaço da festa. Para curtir no Louge o ingresso individual custa R$ 250. Já quem escolher ficar na área VIP terá que desembolsar R$ 500 por pessoa. Ainda há a opção Mesa, que dá direito a 8 convidados ao custo de R$ 4.800. Essa última oferta está à venda apenas na Line Bilheteria.

Todos os espaços contam com serviços de open bar (whisky, vodka, cerveja, refrigerante e água). Quem opta por passar a virada do ano na área Vip e nas Mesas ainda pode usufruir de um buffet.

adblock ativo