Na próxima sexta-feira, 1º de fevereiro, as bandas Timbalada e Natiruts se apresentam no Madre Verão, que acontece na cidade de Madre de Deus, a 63 km de Salvador.

O show, com repertório baseado em sucessos como 'Beija-flor', 'Mimar Você', 'Toneladas de Desejo', 'Água Mineral', 'Perfeita Demais', entre outros, acontece na área de lazer da cidade. Além do som do grupo percussivo o reggae da banda brasiliense Natiruts também vai animar o público.

Os shows começam a partir das 21h, para participar, é necessário leva um pacote de macarrão (500g), que deve ser entregue na portaria do Estádio Municipal ao lado do evento.

