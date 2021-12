Timbalada é a convidada do Asa na Trivela

A Trivela da Praia do Forte, festa comandada pela banda Asa de Águia, terá a Timbalada como convidada especial. O evento será no dia 12 de janeiro, às 15h, no Espaço Praia do Forte.

"Já estamos na maior expectativa para essa Trivela, que faz parte do calendário festivo da nossa cidade como sendo uma prévia do Carnaval de Salvador", disse Durval Lélys, o líder do Asa de Águia. Os ingressos começam a ser vendidos em novembro e os valores ainda não foram divulgados.

