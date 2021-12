Timbalada comanda ensaio no Museu du Ritmo neste domingo

Oficialmente, dois meses ainda nos separam do Carnaval. Mas os preparativos para a maior festa popular do mundo já começaram a marcar o calendário do pré-verão soteropolitano. Neste domingo, 6, às 18 horas, quem dá a largada para os preparativos da folia é a Timbalada, que realiza o primeiro dos cinco ensaios da temporada no Museu du Ritmo.

Com o tema Sinta a Timbalada, o grupo encabeçado pelo camaçariense Denny mergulha nos cinco sentidos para orientar a folia.

"A nossa vitrine é o Carnaval de Salvador", explica Denny, vocalista-líder do grupo há dez anos. É pensando nisso que eles iniciam os ensaios, preparando a "nação timbaleira" para o que vem por aí. "Essa cultura de ensaiar é para aprender as músicas, as coreografias, para mostrar bonito na avenida. Quando chega no bloco, está todo mundo sincronizado", afirma.

A ideia que Denny e os 14 músicos da Timbalada sustentam é levar para os ensaios e o Carnaval o mesmo tema, estimulando, por meio da música, os cinco sentidos, despertando memórias sensitivas e estimulando toques. "A Timbalada é sentido. Então a gente vai transformar isso através da música, no sentido de que a Timbalada é tudo", reflete o vocalista do grupo. "É romântica, é alegre, é coração, nostalgia. A Timbalada é tudo".

Nação de fãs

Ao longo da temporada, o grupo percussivo realiza cinco ensaios. Além do primeiro, no domingo, a Timbalada se apresenta dia 20 de dezembro. Em janeiro, as datas são 17 e 31. Depois, o quinto ensaio é na "ressaca" do Carnaval, em 14 de fevereiro.

Até lá, é tempo o suficiente para que os fãs - "A própria nação timbaleira fala: é uma religião" - se preparem tanto para sentir a Timbalada quanto para deixar as novas músicas - como O Melhor de Nós Dois e Beijo Timbaleira - na ponta da língua. Para os fãs mais apegados, sucessos como Toque Timbaleiro e Na Beira do Mar não vão ficar de fora do repertório.

Apesar das novidades, Denny garante que um elemento não muda: o traço percussivo. Vinte e quatro anos depois de sua criação e após 20 anos de bloco, sua relação com os tambores se mantém. "A Timbalada se revitaliza, ela está sempre atualizada", pondera o cantor. "Logicamente, a gente nunca vai perder o som percussivo".

Assim, com as já tradicionais pinturas brancas estampadas na pele, os músicos da Timbalada sobem ao palco do Museu du Ritmo para trazer música e axé pontuados por mensagens de paz. "É uma música pra frente, em que todo mundo se abraça e joga a mãozinha pra cima. E tem esse lado social que é muito importante", afirma o vocalista.

Asssista aos vídeos feitos pelo público do último ensaio da banda

Débora Rezende Timbalada comanda ensaio no Museu du Ritmo neste domingo

Débora Rezende Timbalada comanda ensaio no Museu du Ritmo neste domingo

adblock ativo