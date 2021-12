Timbalada abre temporada de ensaios neste domingo

A Timbalada vai dar o pontapé inicial nos ensaios da banda neste domingo, 7, às 18h, no Museu du Ritmo. O tema do ensaio é "Mundo Encantado da Timbalada", que comemora 20 anos do bloco e 23 da banda.

Os ingressos custam R$ 90 (pista) e R$ 180 (camarote) e começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 3, nos balcões da Ticketmix.

adblock ativo