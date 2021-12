Tiganá Santana recebe Roberto Mendes na Caixa Cultural

O músico Tiganá Santana se apresenta na Caixa Cultural como o segundo convidado da edição 2015 do Circuito Música Bahia. Pesquisador da cultura afro-brasileira, o artista se apresenta de quinta, 11, a sábado, 13, às 20h, e no domingo, 14, às 19h. A noite de abertura conta com a participação especial de Roberto Mendes.



Até setembro, o projeto vai reunir expoentes da música baiana contemporânea como Russo Passapusso, Dão e Ronei Jorge. Os ingressos são vendidos aos preços de R$ 8, a inteira, e R$ 4, a meia.

