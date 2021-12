Tiganá Santana participa do projeto Salademúsica

O cantor e compositor Tiganá Santana é o convidado da edição do Salademúsica, que acontece nesta segunda-feira, 29, às 20h30, no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. O projeto tem entrada franca e os convites podem ser retirados na bilheteria do cinema a partir das 14 horas (sujeito à lotação).



Apesar de ter se mudado para São Paulo em 2010, o soteropolitano continua unindo em sua música a ancestralidade e a contemporaneidade baiana. Tiganá compõe e canta em kicongo, kimbundo (línguas de Angola e do baixo Congo), mas também em iorubá, português, inglês, espanhol e francês. Suas letras são profundamente místicas, inspiradas pelo candomblé.

