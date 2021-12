Tiê faz show de lançamento do novo disco em julho

A cantora Tiê volta a Salvador no dia 13 de julho, para o lançamento do seu novo disco, “Gaya”. A apresentação acontece na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 20h. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 90 e já estão à venda na bilheteria, nos SACs dos shoppings Barra e bela Vista e no site Ingresso Rápido.

Com novos sucessos, como "Amuleto" (trilha da novela "O Outro Lado do Paraíso") e "Mexeu Comigo" (trilha de "Malhação"), a cantora fará um show no qual mostrará seu novo trabalho, além de canções dos seus três discos anteriores.

O show de abertura fica por conta da cantora baiana Josyara.

