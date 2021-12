Tiê bate papo exclusivo com A TARDE antes de show

A cantora Tiê, de 35 anos, bateu um papo exclusivo com o Portal A TARDE horas antes do seu show em Salvador, nesta sexta-feira, 13, no Teatro Castro Alves (TCA).

Conhecida pela canção 'A Noite', que fez sucesso em 2015, na novela I Love Paraisópolis, Tiê recentemente lançou a música 'Amuleto', que também já conquistou o público, em especial as mulheres.

"É uma música que fala sobre a decisão de uma mulher e isso é muito importante nos dias de hoje, a independência que nós, mulheres precisamos ter", disse.

A entrevista exclusiva e completa será transmitida no próximo domingo, 22, às 21h, no programa Cultura Brasileira, da rádio A TARDE FM.

