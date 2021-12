Tico Santa Cruz apresenta projeto em bar de Salvador

O vocalista do grupo Detonautas, Tico Santa Cruz, vai apresentar clássicos do rock nacional e internacional em Salvador na quinta-feira, 20, às 21h, no Zen - Dining & Music, no Rio Vermelho. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do bar e custam R$ 50 (masculino) e R$ 30 (feminino).

O projeto que o cantor traz a Salvador é o Tico Santa Cruz e o Rebu. "O nome Rebu vem de um disco de Raul Seixas, figura presente na minha formação musical. Estamos viajando o país com essa turnê apresentando aos amantes do rock o melhor do estilo. O show é um baile de Rock'n Roll para quem curte guitarras e bateria", disse. No repertório, canções de Zé Ramalho, Mutantes, Raul Seixas e Barão Vermelho, além de Pearl Jam, The Doors, Hendrix e The Cult.

