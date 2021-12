Tiago Iorc se apresenta na Concha Acústica

O cantor e compositor Tiago Iorc traz para Salvador o show "Troco Likes e Sigo de Volta", que, desta vez, acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no domingo, 5 de fevereiro, às 18 horas.

O show conta com músicas como "Amei Te Ver", "Me Espera", "Coisa Linda" e "Chega Pra Cá", que compõem o CD "Troco Likes" com repertório 100% autoral.

Os ingressos custam R$ 100 (platéia) e R$ 200 (camarote), mas a Concha ainda não informou quando começa a venda.

