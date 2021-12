Thiaguinho traz "Tardezinha" para Salvador

O cantor Thiaguinho trará a festa Tardezinha para Salvador. O show acontecerá no dia 30 de setembro, às 15h na área verde do Othon. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e custam R$ 190. O artista esteve na capital em agosto para participar do evento "Ousadia & Alegria & Pagodão", neste período o artista comentou com o Portal A TARDE sobre a edição do "Tardizinha" em Salvador.

A festa reúne canções do novo CD do projeto, intitulado de "Tardezinha 2". O trabalho também resgata músicas do pagode dos anos 1990 e 2000.

Singles como "Livre Pra Voar", "Ainda Gosto de Você", "Essa Tal Liberdade", "Telegrama" e "Sina" serão alguns apresentados pelo artista. No repertório estarão outros hits distribuídos em pot-pourris, no show que possuirá mais de 3h de apresentação. A festa também contará com a presença de DJs.

