Thiaguinho se apresenta em Salvador com show de 4h de duração

Salvador recebe a festa 'Tardezinha Surreal' no dia 4 de agosto, a partir das 15h, que contará com mais de 4h de show do cantor Thiaguinho. No local, que ainda não foi divulgado, serão apresentados sucessos do pagode que foram hits entre os anos de 1990 e 2000.

O projeto já rendeu dois CDs, que ficaram meses nas plataformas digitais como os mais ouvidos. São músicas como “Livre Pra Voar”, “Ainda Gosto de Você”, “Essa Tal Liberdade”, “Telegrama”, “Sina”, “Coração Radiante” e outros hits distribuídos em pot-pourris ao longo da apresentação.

A disposição do palco, em sua proposta de 360º, bem baixo, colabora para que o cantor interaja com o público de uma maneira bem intimista. Os ingressos para a festa começam a ser vendidos na segunda-feira, 6.

