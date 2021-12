Thiaguinho leva show ao Armazém Hall em novembro

O cantor Thiaguinho vai comandar a festa ‘Uma Noite in Cancun’ no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, no dia 25 de novembro. A apresentação integra a turnê do DVD #VamoQVamo.

O show é composto por grandes sucessos, canções inéditas e regravações de clássicos que marcaram época. No repertório, músicas como ‘Cancun’, ‘Fotos Antigas’, ‘Palmas’, ‘Os Anjos Dizem Amém’ e ‘Caraca, Muleke’.

Os ingressos do primeiro lote custam entre R$ 50 e R$ 100 e estão à venda na casa de shows e nos balcões dos principais shoppings.

