Thiaguinho lança clipe com participação de Neymar. Assista!

O cantor Thiaguinho lançou o clipe da sua nova música de trabalho, "Caraca, muleke!", nesta quinta-feira, 5, com participação especial de Neymar, atacante da Seleção Brasileira.

Segundo o site "Globo", as imagens com Neymar foram gravadas em Barcelona, na Espanha e na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, com David Brazil, Dani Bananinha e outros amigos de Thiaguinho.

Outras participações

Essa não é a primeira vez que Neymar participa de apresentações ao lado do amigo. No primeiro DVD da carreira solo do cantor, "Ousadia e Alegria", o craque subiu ao palco, dançou e fez embaixadinhas.

Em uma apresentação no programa Altas Horas, da Globo, exibido em 2011, o camisa 10 da Seleção até arriscou uma canja da música "Hoje Tem".

