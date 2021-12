Thiaguinho fará show de mais de quatro horas em Salvador

O projeto 'Tardezinha Surreal', evento em que o cantor Thiaguinho se apresenta por mais de 4 horas, que ocorrerá em Salvador no dia 4 de agosto, no Wet’n Wild. No projeto, Thiaguinho canta todos os sucessos da sua carreira, além de grandes clássicos do samba e do pagode que foram sucesso, desde a década de 90.

Com uma estrutura diferenciada, o evento traz um palco 360º, mais baixo que o convencional, onde o publico fica bem pertinho do cantor, que consegue interagir ainda mais com a galera. Na capital baiana, o show contará com três setores: Arena, Backstage e Área Vip open bar. Todos com praça de alimentação, bares, banheiros exclusivos e acesso próximo ao palco.

Os ingressos para o show já estão à venda e sofrerão virada de lote no dia 8 de Julho. Em turnê de despedida, essa será a última edição da Tardezinha em Salvador.

