Thiaguinho fala sobre expectativa para edição especial do 'Tardezinha' em Salvador

Sucesso em cada canto que passa, o cantor Thiaguinho estará em solo soteropolitano neste domingo, 4, para a realização da última turnê "Tardezinha Surreal". O trabalho do pagodeiro, que estreou sua primeira edição no ano de 2017, sempre fez questão de passar pela a capital baiana, colocando a cidade como um dos principais destinos para a realização do projeto.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Thiaguinho falou sobre sua relação com o público baiano, ressaltou sua amizade com os convidados confirmados no show, além de revelar quais serão os próximos passos de sua carreira.

Salvador foi uma das capitais escolhidas para receber o projeto 'Tardezinha Surreal'. Qual sua relação com o público baiano?

A energia e a alegria dos baianos são inconfundíveis. Eu estou muito feliz de poder levar o Tardezinha mais uma vez a Salvador, com amigos no palco e na plateia para comemorar essa história tão feliz. Já estivemos 3 vezes em Salvador e agora é a hora de levar a edição Surreal para a Bahia.

"Tardezinha" é um evento de muito sucesso. Por que decidiu por essa pausa?

O Tardezinha entra em pausa para que eu possa mostrar para o público os novos sons e projetos em que venho trabalhando com tanto carinho. Lanço minha nova música, "Deixa tudo como tá" nesta sexta-feira , 2. No próximo dia 10, a turnê “Vibe” começa em São Paulo. E em setembro, os fãs vão poder conferir o álbum “Vibe”. Estou animado com essas novidades e querendo mostrar tudo para o público.

Os shows que você realiza são de longa duração. Como é a preparação para aguentar tanto tempo no palco cantando e performando?

Eu estou sempre atento e cuidando da saúde. Tenho bons profissionais cuidando de mim e uma equipe incrível ao meu lado.

Para o repertório, quais são as músicas 'clássicas' que o público sempre espera e que não podem faltar? Como é o processo de escolha dessas canções?

A gente não monta um setlist do Tardezinha. Quem manda é o público. A gente faz uma mistura: traz as faixas que o público já espera e que não podem faltar, mas também consegue surpreender e levar músicas que animam a galera e não deixam ninguém parado. É um formato livre de show em que eu puxo o que sinto que o público quer ouvir e a banda vem comigo.

Léo Santana, Rodriguinho e a banda Atitude 67 foram confirmados como convidados desta edição. Qual sua relação com eles e o que podemos esperar desse encontro?

Eu vou receber grandes amigos nessa edição. Atitude 67, Rodriguinho e Léo Santana estarão cantando comigo e eu não poderia estar mais feliz. Será um grande encontro de amigos. O Léo é um cara que eu admiro muito como pessoa e cantor. Um grande amigo, de verdade. Já o Rodriguinho, eu sou fã desde que morava em Pontaporã. Eu tinha pôster dele no quarto e tudo. Então estar ao lado dele é muito forte. E somos parceiros há mais de 15 anos em produções e composições. Eu fico muito feliz com isso. Para fechar os convidados, tem os garotos do Atitude 67, em quem eu vejo um futuro brilhante! Os meninos tocam demais e eu admiro muito o som e a alegria que eles tem. O público pode esperar uma noite cheia de energia e diversão, com certeza!

Na entrada do evento, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade. Como surgiu essa iniciativa?

Eu acredito que temos que usar nossa voz para o bem. Então, fazer do Tardezinha um espaço que pudesse despertar a atenção das pessoas para a empatia com o próximo foi um caminho natural. Sou uma pessoa que sempre busco ajudar causas sociais e quis fazer isso por meio do Tardezinha também. Acho que é uma maneira de retribuir todo amor e carinho que recebo com este projeto.

Você é um cantor que já se aventurou por muitas áreas. Recentemente, lançou um projeto acústico, com regravações. De onde vem tanta criatividade para se reinventar?

Eu sou um cara muito eclético. Ouço de tudo e isso reflete muito nas coisas que eu lanço como cantor e músico. Tenho muito o apoio dos meus fãs e isso também faz com que me sinta livre para poder me aventurar em todas as possibilidades que a arte me dá.

* Estagiário sob supervisão da editora Maiara Lopes

