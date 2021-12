Thiago Pethit estreia na Caixa turnê Imagem & Som

Thiago Pethit não lança material novo desde 2014, com o álbum Rock’n’roll Sugar Darling. Agora, o artista retorna aos palcos e estreia em Salvador o espetáculo Som & Imagem, que celebra o cinema, o rock e a música brasileira em quatro noites, na Caixa Cultural, no centro.

“O show foi pensado especialmente para a Caixa Cultural. É um projeto que eu sempre tive vontade de fazer. Eu só fui uma vez em Salvador, em 2016, com a turnê do último disco”, conta Pethit.

Para Thiago, esse show é uma oportunidade de tocar em cidades em que ele só tocou poucas vezes, como é o caso da capital baiana. “Quero trazer um repertório mais completo e também trabalhar com essa brincadeira de poder apresentar os clipes e filmes que combinam com as músicas que eu fiz”, revela o músico.

Neste novo espetáculo, Thiago mostra que é também responsável por uma videografia que inclui alguns dos mais emblemáticos videoclipes nacionais dos anos 2010. Cada apresentação conta com projeções simultâneas desses clipes e filmes que inspiraram seus trabalhos, promovendo uma interação entre as canções do artista com o cinema.

Novas músicas

No repertório, Pethit promete apresentar músicas de toda sua carreira, principalmente as canções que nunca pode apresentar ao vivo. “Vou passear bastante por todos os meus discos. Vou tentar incluir as que poderiam faltar, aquelas músicas que muita gente pede e que eu acabo não tocando”, afirma Pethit.

Ele também promete apresentar algumas músicas novas: “Estou querendo fazer uma brincadeira, já que são quatro shows. Vou mostrar alguma coisa nova, algo que nunca toquei ao vivo em cada dia. Cada público vai ouvir algo diferente”.

Pethit conta que decidiu tirar um ano sabático. Apesar do retorno aos palco e a apresentação de músicas novas, o músico não garante que elas estejam no novo disco e diz não ter pressa. “Ninguém sabe se essas músicas estarão no novo disco, nem eu. Estou de férias”, brinca.

Os shows prometem ser um encontro entre a cultura pop brasileira, suas mais diferentes formas de expressão, com o rock psicodélico dos anos 1970 pelas música de Pethit.

