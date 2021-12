Thiago Pethit apresenta novo álbum em Salvador

O paulista Thiago Pethit, 29 anos, apresenta seu mais recente álbum, Rock'n'Roll Sugar Darling, para os fãs baianos nesta quinta-feira, 5, às 21 horas, no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho.

Na apresentação, o cantor investe em músicas presentes no trabalho, como Romeo, Quero Ser Seu Cão, Voodoo e Perdedor. "Meu disco anterior já apontava, nos shows, para esse lado mais agressivo e selvagem", afirma Pethit, sobre a sonoridade bem rock'n'roll do álbum, lançado em 2014.

"Eu queria voltar lá atrás e trabalhar com a sonoridade dos primórdios do rock, com negros, gays e mulheres", conta Pethit, claramente influenciado por nomes como Elvis Presley (1935-1977), Iggy Pop, Rita Lee e Screamin' Jay Hawkins (1929-2000).

Estrear diante dos baianos é uma satisfação. "Tenho um público muito fiel que escreve implorando para eu tocar aí. Tenho uma relação carinhosa com a cidade, pois em Salvador passei as melhores férias da minha vida", diz o cantor, que conta com a produção de Kassin e Adriano Cintra (ex-Cansei de Ser Sexy).

O primeiro é parceiro de longa data e "entende profundamente das coisas mais elegantes que já foram feitas musicalmente". Já Cintra traz uma cara de modernidade ao disco. "Queria um álbum que soasse atual, apesar de olhar para o passado", pontua o cantor.

As participações especiais do trabalho são do ator Joe Dallesandro, Helio Flanders (Vanguart) e do próprio Cintra. Ícone da história do rock, Dallessandro introduz o CD com uma fala sobre o ruído de guitarras. Com Flanders, Pethit faz dueto em Romeo e Cintra participa da música Honey Bi.

Investindo no rock, Pethit acredita que vai na contramão. "O rock, no mundo todo, se comunica cada vez menos com o lugar onde nasceu. O público é formado basicamente por meninos heterossexuais... ficou muito machista. Eu queria justamente uma cutucada em cima disso", afirma o paulista, atualmente com a música Forasteiro na trilha sonora da novela Velho Chico (Rede Globo).

O convite veio através do produtor musical da trama. "É engraçado (risos). Dos meus colegas de geração, acho que fui o único que não fez nenhum esforço para estar na trilha de uma novela. Eu realmente não fiz nenhum esforço e sei o quanto é difícil. Só tenho a agradecer", diz Pethit, que já percebe a repercussão.

"Eu sinto que existe já uma resposta apesar de ter só duas semanas. Tem mais pessoas procurando meu trabalho na internet", revela.

A ideia de Pethit é seguir na estrada com a turnê de Rock'n'roll Sugar Darling até novembro, data que o CD completa dois anos. Os fãs também poderão vê-lo no cinema, no longa-metragem Amores Urbanos, previsto para estrear este mês nas salas de cinema de todo país.

"Muito trabalho! Eu sou louco. Sou um artista 100% independente e sinto que a cena está cada vez menor", avalia.

adblock ativo