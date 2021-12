Thiago Martins confirma presença no ensaio do Harmonia

O ator e cantor Thiago Martins gravou um vídeo confirmando sua participação no próximo ensaio de verão do Harmonia do Samba, A Melhor Segunda-feira do Mundo. O encontro será o dia 3 de fevereiro, às 21 horas, no Wet'n Wild, em Salvador.

O vídeo gravado pelo Thiago foi postado por Xanddy na manhã desta quarta-feira, 29, em seu perfil no Instagram. "Alô minha Bahia... #ThiagoMartins tem um recadinho pra vcs", escreveu o cantor.



Assista ao vídeo:

Além de Thiago, a apresentação do Harmonia contará ainda com as participações do sertanejo Israel Novaes e de Tomate. O show de abertura fica por conta do grupo Sorriso Maroto.

Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).

adblock ativo