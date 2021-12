The Voice Kids fazem show em Salvador em homenagem a Ivete e Brown

Os The Voice Kids 2017 Anna Lira, Arthur Lima, Brunno Pastori e Duda Bonini fazem o show "Ventiladores da Alegria", nos dias 23 e 24 de setembro, às 18h, no Teatro Isba, em Salvador. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site do Compre Ingressos.

O evento é uma homenagem aos padrinhos Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, seus mestres durante o programa The Voice Kids (TV Globo). No repertório, os pequenos vão cantar os sucessos de artistas como Lulu Santos, Tim Maia, Bruno Mars, Pharrell Williams, Tiago Iorc, Michael Jackson, Ivete, Carlinhos Brown e muito mais.

O show ainda conta com cenas que remetem aos musicais da Broadway.

