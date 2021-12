A banda The Offspring será uma das atrações do Rock in Rio 2013. A informação foi divulgada pelo jornal Destak, que já havia confirmado a presença de artista como Bon Jovi. A banda norte-americana trará para o Brasil a turnê do último disco, "Days Go By".

Entre as atrações já confirmadas no festival, estão as bandas Nickelback, Metallica, Iron Maiden, Slayer e Sepultura, além dos cantores Ben Harper, John Mayer, Bruce Springteen e George Benson.

Os ingressos custam R$ 260 e começam a ser vendidos em abril. O festival acontece na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, entre os dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro.

