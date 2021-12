The Killers e Pearl Jam; veja shows do Lollapalooza Brasil

O festival Lollapalooza Brasil divulgou, nesta segunda-feira, 21, os horários dos shows e a divisão dos palcos por bandas. The Killers, Black Keys e Pearl Jam são as atrações principais e fecharão o festival nos dias 29, 30 e 31 de março, respectivamente.

As serão distribuídas entre cinco palcos: Cidade Jardim, Butatã, Kidzapalooza, Alternativo e Perry.

Lollapalooza Brasil acontece entre 29 e 31 de março, no Jockey Club de São Paulo. O valor dos ingressos para cada um dos dias do evento custa R$ 350, e o passe que dá direito aos três dias do Lollapalooza sai por R$ 990. A compra pode ser feita pelo site do evento.

