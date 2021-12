The Fevers comanda festa em homenagem ao Dia dos Pais

A comemoração do Dia dos Pais da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB Salvador), realizada neste sábado, 3, a partir das 21h, na sede do clube, localizada no bairro de Piatã, terá a animação da banda The Fevers e da cantora Núbia Faro. O evento contará com estacionamento gratuito.

Os ingressos limitados para o 1º lote custam R$ 240 para associados e R$ 280 para o público geral, no setor mesa. Já para a pista, os valores são de R$ 60 para associados e R$ 100 para o público geral. As vendas acontecem na secretaria do clube.

