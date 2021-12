The Cure anuncia dois shows no Brasil

Um dos principais ícones do rock mundial, a banda inglesa The Cure retorna à América Latina para shows no Rio de Janeiro e em São Paulo em abril.

No dia 4, o grupo toca na HSBC Arena, no Rio, e depois no Estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 6/4.

Com 35 anos de carreira, a banda tem 13 discos gravados e hits como "Boys Don't Cry" e "Just Like Heaven".

No site oficial da banda, o vocalista Robert Smith enviou mensagem aos fãs: "Estamos delirantemente felizes por voltar à América do Sul - estivemos longe por muito tempo! Vamos fazer shows de mais de três horas".

adblock ativo