The Beach Boys celebra 50 anos de carreira

Duas décadas separado não foram suficientes para tirar a magia do grupo The Beach Boys. A reunião histórica, ano passado, para celebrar os 50 anos de fundação da banda californiana, gerou concorrida turnê pelos Estados Unidos e Europa, álbum de inéditas (That's Why God Made The Radio) e o registro em forma de DVD.

O audiovisual sai agora pela Universal Music e vem recheado de história. Duplo, o primeiro disco tem um show que compila 21 faixas entre clássicos, lados B e registros mais recentes. Faltam, claro, hits como Surfin' Safari, Don't Worry Baby ou Surfin' U.S.A., mas cumpre bem o papel de apresentar a banda para os mais jovens com músicas a exemplo de I Get Around, 409, California Girls e Fun, Fun, Fun, Wouldn't It Be Nice e Kokomo.

O segundo é um bom documentário, intitulado Doin' It Again (sem opção de legenda ou áudio em português), que mostra os bastidores da gravação de That's Why God Made The Radio, além de entrevistas, tributos aos integrantes já mortos - os irmãos Carl Wilson (1946 - 1998) e Dennis Wilson (1944 - 1983) - e imagens raras captadas em 1966 durante as sessões de estúdio de Good Vibrations. Traz ainda registros antigos de apresentações em programas de televisão.

No palco - Ao vivo, se a vitalidade da juventude já não pode ser reeditada, não se diz o mesmo das hábeis e ricas harmonizações vocais que se mantêm intactas sob o comando dos setentões.

A formação reata a amizade de Brian Wilson e Mike Love (primos brigados desde os anos 1970) e os une novamente a Al Jardine (integrante da formação original). A eles se juntam, ainda, Bruce Johsnton (substituto de Brian Wilson quando ele deixou o grupo por problemas de saúde) e David Marks (que substituiu temporariamente Al Jardine em 1962 e 1963).

Jubileu importante e devidamente registrado de uma das bandas que conseguiu rivalizar com os Beatles e ajudou a criar a surf music nos anos 1960.

adblock ativo