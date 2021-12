The Abyssinians faz show em Salvador em setembro

O grupo de reggae The Abyssinians é um dos destaques do Reggae Music Festival, que acontece na praia de Piatã sábado, 1º de setembro, às 17h. Além da banda jamaicana, também vão se apresentar Groundation, Mato Seco, Leões de Israel, Siddy Ranks, Geoffrey Chambers, Vibrações, Adão Negro, Diamba, Scambo, Ed Vox, Zimbabwe.

O The Abyssinians, que emplacou sucessos como Satta Massagana, nunca tinha vindo ao Brasil. "Já estivemos na América do Sul algumas vezes, na Argentina e no Peru, mas finalmente iremos sentir a vibração do tão falado Brasil. Damos graças", adiantou o vocalista Bernard Collins.

Os ingressos estão à venda no Pida e nos Balcões de Ingressos e custam R$ 20, a pista (meia), e R$ 80, o camarote (inteira).

