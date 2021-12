Thaise Maciel lança videoclipe 'Filha das Águas' em show no Rio Vermelho

A cantora Thaise Maciel vai dedicar um show completo e autoral para lançar seu primeiro videoclipe, 'Filhas das Águas'. A apresentação acontece nesta sexta-feira, 22, às 20h, no Restaurante Dendê Gastronomia, no Rio Vermelho. Os ingressos podem ser adquiridos no local e custam R$ 20.

A música 'Filha das Águas' foi finalista do Festival de Música Universitária de Salvador (Musa - 2018) e, segundo a cantora, representa abertura de ciclos em sua carreira, marcando o início de sua trajetória profissional. Pelas letras e melodias da música, a cantora e autora da canção se apresenta enquanto filha das águas. O videoclipe foi dirigido pelo fotógrafo e cinegrafista Matheus Leite.

“A própria canção já foi construída com intuito de mar, de te preencher e desaguar, como o movimento da maré. Estou extremamente alegre de lançar o primeiro videoclipe da minha carreira, enquanto artista independente sei que é algo muito difícil, e conseguir materializar um projeto como esse de uma forma amorosa ao lado de amigos é gratificante”, reassalta a cantora.

Confira o teaser do videoclipe:

