Tetê Espíndola reúne virtuoses no disco Asas do Etéreo

No novo disco de Tetê Espíndola, como bem observa o poeta Augusto de Campos, a cantora e compositora "explora, madura, em melodia e ruído, toda a gama de virtualidades de sua voz". A inimitável cantora deita e rola em mil e uma emissões de voz e timbres - e se faz acompanhar de alguns dos melhores instrumentistas brasileiros em atividade.

O álbum duplo, lançado pelo Selo Sesc, relança, pela primeira vez em CD, o histórico "Pássaros na Garganta" (1982), com um disco de músicas inéditas: "Asas do Etéreo".



Entre um e outro, a verdade de Tetê como compositora, ao lado da sua craviola - instrumento de 12 cordas que conheceu em 1974, num daqueles dias que definem uma vida.



Se, em Pássaros, seu instrumento dialogava com a viola de Almir Sater e o piano e vibrafone de Felix Wagner, em Asas do Etéreo funde-se aos sons de flautas, baixo, berimbau de boca, guitarra acústica, entre outros instrumentos.



"Quando eu engravido de um projeto, as coisas vão acontecendo. Fico num estado de graça mesmo até concretizar o negócio", diz ela, confiante nas intuições, coisa de quem não se afasta de sua fonte criativa.



Em Crisálida-borboleta, a parceria é com Hermeto Pascoal, que tocou escaleta. Depois de tentar entrar na música com um piano, e achando a música de Tetê muito louca, o músico anunciou no estúdio que tocaria num copo com água e, por fim, por sugestão do filho, pegou sua "sanfona de bolso". "Na primeira que saiu estava ótima e maravilhosa", diz Tetê.

Outra amizade cultivada nesses anos trouxe o piano de Egberto Gismonti, em "Acácias", música em que acolhe e é acolhida pela Chapada Diamantina.



Por sua vez, o violoncelo de Jaques Morelembaum ilumina a faixa "Menina", de 2012, feita por Tetê e pelo marido, Arnaldo Black, para a filha Patrícia. Num ano Tetê fez a música, no outro, ele fez a letra.



"Considero a minha guarânia erudita, porque 80% do trabalho é todo ternário. Essa mistura da guarânia que eu sempre fiz, guarânia com blues, guarânia com jazz, essa guarânia erudita é uma coisa que está acontecendo mais na minha composição, que eu tenho vontade de fazer com cordas", anuncia.

Atemporal

A maioria dos convidados do disco já trabalhou com Tetê em outro momento da carreira. Como o Duofel, com Luis e Fernando Melo alucinados em "Passarinhão", com quem ela já tocou por sete anos.



As músicas, compostas entre 1982 e 2012, revelam a atemporalidade das criações: "Por isso que fiz questão de colocar quando foi feita cada uma para as pessoas sentirem que são pérolas do meu baú. Tenho outras, mas com essas músicas o processo foi muito mágico".



Foi o que aconteceu também com o flautista Teco Cardoso. Ligou para ele dizendo que uma música em "lá" o havia escolhido e ele disse que, naquela manhã, havia separado todas as suas flautas indígenas em lá.

O antigo parceiro de "Pássaros na Garganta", Felix Wagner, que estava fora do País, retornou a tempo para participar da celebração em torno dos 30 anos de Pássaros na Garganta (outro projeto inteligente do Sesc) e da faixa inédita Beijo n'água, composta ainda em 1982.



Já Arrigo Barnabé, de quem foi a primeira intérprete (desde o álbum Piraretã, de 1980), também retorna com performance de voz em Diga Não, de 2009, de Tetê e Marta Catunda.

Outras afinidades da cantora expressam-se com a presença do trombone de Bocato (na bossa-guarânia Amarelando) e o baixista Paulo Lepetit em Canção. E a singularidade de Tetê encontra eco no incrível encontro com Marcelo Pretto.



Dani Black, filho da cantora, que já havia participado do álbum "Zen Cinema", de 2005, aparece com uma guitarra acústica e canta em "Trigo do Amor": "A gente tem um negócio visceral e sai tocando", diz Tetê.

Timbres

O novo álbum foi lançado no mês passado no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, em duas noites, com participação de todos os convidados. Tetê ficou toda feliz. Fundiu o repertório dos dois discos e sentiu como se alinhavam.



"Acho que o que liga os dois repertórios é o instrumento e os timbres", diz ela, que deu continuidade às pesquisas iniciadas com "Pássaros na Garganta" e depois no extraordinário "Ouvir" (1991), bem como nos álbuns com Philipe Kadosh, "VozVoixVoice" (2002) e "Babeleyes" (2006).



Tetê conseguiu há pouco recuperar os direitos autorais de Pássaros na Garganta, que estavam com a gravadora Som da Gente desde 1982, quando foi lançado, e conquistou o Prêmio APCA de cantora revelação.



"Esse disco estava preso lá por muitos anos, como os outros meus estão presos na Polygram: "Tetê e o Lírio Selvagem", "Piraretã", "Gaiola", "Escrito nas Estrelas", está tudo preso lá. Naquela época, a gente era muito puro e não tinha isso de 'ah, vamos contratar um advogado'. Eles passavam mesmo a perna. Você assina e aquilo é para toda a vida, eram deles os direitos autorais, tudo. Espero um dia recuperar todos os meus trabalhos", afirma.



Como produtora independente, Tetê está satisfeita com o rumo de sua carreira após deixar as multinacionais, embora os projetos levem mais tempo para ser concretizados.



"Era legal essa coisa das gravadoras porque você fazia um contrato e uma vez por ano tinha que lançar um disco, ao mesmo tempo era sufocante porque tinha que ter diretor musical, diretor não sei do quê, era um monte de gente que se envolvia e acabou isso. Agora, você faz o trabalho que acredita e minha relação com a minha música é assim, sempre foi assim".



Tanto que se considera uma superprodutora: "Eu idealizo, e é como um filho, uma cria, eu engravido e até parir o negócio é um processo muito íntimo da arte comigo".

Além do lançamento do novo trabalho ("Ah, eu queria tanto apresentar em outros lugares", suspira), ela tem apresentado um show de carreira que celebra 35 anos de discografia, e continua se apresentando com os irmãos. Em maio, leva com eles ao palco do Teatro Municipal de São Paulo o repertório de Tetê e o Lírio Selvagem (1978), na Virada Cultural.



"As músicas não têm tempo. Existe um público para aquele tipo de arte, e ele está preparado quando você solta isso no universo. Aí aparecem as pessoas certas para curtir aquilo que faz muito bem para aquelas pessoas". Sim. É o estado de graça compartilhado.

