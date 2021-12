Tetê Espíndola apresenta canções clássicas em Salvador

Depois de quatro anos sem cantar em Salvador, Tetê Espíndola volta às terras soteropolitanas, ao lado do violonista e arranjador Gereba Barreto para apresentar o show Cantando com a Plateia. O show será no Café-Teatro Rubi (Hotel Sheraton), dias sexta, 2, e sábado, 3, às 20h30.

Durante o show, Tetê e Gereba vão interpretar clássicos da MPB, como "Eu sei que vou te amar", "Chega de saudade", "Felicidade", "Carinhoso", "Pastorinhas", "Trem das Onze", além do sucesso "Escrito nas Estrelas" e das composições que fazem parte do CD "Canudos".

A amizade dos dois é antiga. "Minha amizade com Tetê começou quando lhe convidei pra fazer vocais no meu primeiro disco, ao lado de Almir Satter. Depois ela também participou do "Gereba Convida", no qual fez parte de uma grande galeria de vozes femininas, como Cássia Eller, Vânia Bastos, Cida Moreira, Suzana Bello, dentre tantas outras", lembra.

