Terceiro dia do Festival Virada Salvador tem Safadão e Léo Santana

O terceiro dia do Festival Virada Salvador acontece neste sábado, 30, e terá shows de Olodum, Carlinhos Brown com a Timbalada, Wesley Safadão, Jota Quest, Mateus e Kauan e Léo Santana. O evento acontece na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio.

A noite terá abertura do Cortejo Afro. O festival é realizado em local fechado e os portões abrem às 16h. O primeiro show irá começar às 18h30.

