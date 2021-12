Terceira edição do evento teve 85 grupos inscritos

A terceira edição do Desafio das Bandas contou com 85 grupos inscritos. Vinte participaram da votação popular e oito das seletivas. Nas duas edições anteriores, o concurso revelou Maglore e Velotroz, que começaram a trilhar seu caminho para além da cena local.

"É importante um grupo como A TARDE estar por trás desta iniciativa e dar mais visibilidade e alcance a essas bandas. É bom para todo mundo, porque mantém viva a chama", avaliou o músico Fábio Cascadura, que acompanha o concurso desde o começo.

"O Desafio tem um perfil de ajudar as novas bandas da cena alternativa a mostrar seus talentos. É um empurrão fundamental para artistas que estão começando", completou Eduardo Soares, da Nossa Agência, parceira do Grupo A TARDE na realização do evento, que tem patrocínio da Oi Galera pelo Faz Cultura.

Para o cantor e compositor Diogo Rios, um dos jurados do concurso, o tipo de prêmio também ajuda a impulsionar quem está começando. "São coisas essenciais para uma banda fazer seu trabalho".

