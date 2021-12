Tenor Thiago Arancam se apresenta no TCA

O palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves recebe nesta sexta-feira, 25, o tenor brasileiro Thiago Arancam, que volta a Salvador para apresentar a sua turnê nacional “Bela Primavera”, nome do seu mais recente álbum gravado na República Tcheca, Itália e também no Brasil e que marca o início da carreira popular do artista no seu país de origem. O show também poderá ser conferido no sábado, 26, às 21h.

O show traz a mistura do erudito, com a participação de uma orquestra de dez músicos, com o popular, representados pela bateria, teclado, baixo, guitarra e piano. No repertório além de canções inéditas, estarão regravações como “Hallelujah”, de Leonard Cohen, “Strani Amore”, de Angelo Valsiglio, Roberto Buti, Cheope, Marco Marati e Francesco Tanini, e “Céu de Santo Amaro”, de Flávio Venturini.

Os ingressos para o espetáculo custam entre R$ 45 e R$ 150 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

