Tenison Del Rey faz show para relembrar sucessos

As duas primeiras quintas-feiras de setembro, 1º e 8 de setembro, serão reservadas para relembrar os sucessos do cantor tenison Del Rey. Com o show "As Canções Que Fiz Pra Você", o artista vai cantar suas composições que foram eternizadas nas vozes de grandes artistas, como Daniela Mercury, Marjorie Estiano, Vânia Abreu, Elba Ramalho, Chiclete com Banana, Olodum, Netinho, Ivete Sangalo e Gal Costa.

Na lista estão hits da Axé Music "Cabelo Raspadinho", "Amar é Bom", "Barracos" e "O Fim de Semana".

O show acontece no teatro do Sesi, no Rio Vermelho. O ingresso é R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).



| Serviço |

O que: Show "As Canções Que Fiz Pra Você" de Tenison Del Rey

Quando: quintas, 1º e 8 de setembro

Onde: Teatro do Sesi, Rio Vermelho

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

