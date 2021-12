"Tenho alegria de viver o que eu já vivi", diz Bethânia

Maria Bethânia diz que nunca parou para pensar aonde ia. "Deixei o vento me levando do jeito dele", conta com simplicidade por telefone. Mas, no caso da baiana consagrada como uma das maiores intérpretes da música brasileira, o vento está mais para ventania: sopra forte e continuamente há 50 anos.

Sexta, 28, e sábado, 29, às 21 horas, Bethânia comemora a data no Teatro Castro Alves com o show Abraçar e Agradecer, que estreou na capital carioca em janeiro. Os ingressos para as duas apresentações em Salvador esgotaram no último sábado, em menos de uma hora.

Além do caminho traçado pelo vento, Bethânia conta que foi confiando nos valores que os pais lhe deram. "Eles me ensinaram valores no sentido de observar tudo ao meu redor, principalmente o meu País, o povo do meu País, a nossa língua, nossa poesia, nossa musicalidade. O que me forma, formou e formará enquanto eu viver é isso", defende a cantora de 69 anos.

"Eu tenho alegria de poder olhar para trás e gostar. Tudo que eu fiz, me ganhou. Ganhou a minha vida, o meu gostar, meu tudo. Não tenho marido, não tenho filhos, minha família é a família de meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus parentes. Meu ofício é que é dono de mim e isso é uma grande alegria".

Atualidade

Segundo ela, Abraçar e Agradecer não é um show retrospectivo. "É um show exatamente da minha atualidade. O meu pensamento hoje, o que eu sinto hoje, o que eu escolho hoje".

O momento presente consiste em passar o repertório da carreira sem obviedades, cronologias ou fases, e fugir até mesmo de sucessos como Olhos nos Olhos (de Chico Buarque) e Explode Coração (Gonzaguinha).

Dividido em dois atos, o show foi batizado por conta da canção Agradecer e Abraçar (Abracei o Mar), de Geronimo e Vevé Calazans (1986). A música é uma das 44 (incluindo dois bis e instrumentais) que integram o espetáculo cujo roteiro é assinado pela cantora.

"Tenho alegria de viver o que eu já vivi, mas é um espetáculo atual. É o que eu olho pra mim hoje. Não sei se tem futuro, nem passado. Hoje é assim", reforça.

No show comemorativo, Maria Bethânia convoca compositores que a acompanharam ao longo da carreira, como o irmão Caetano Veloso, Chico Buarque, Dori Caymmi, Paulo César Pinheiro, Chico César, Roberto e Erasmo Carlos, além da novata Flávia Wenceslau (Silêncio).

Entre as músicas, ela reforça sua performance teatral e recita texto próprio e de autores como Wally Salomão, Clarice Lispector, Fernando Pessoa e, pela primeira vez, Carmem Oliveira.

"Quando estou fazendo um espetáculo, fico à disposição do que me pega: música, texto, temas, tipo de músico, que instrumento vai usar. Fico meio soltinha, meio deixando que me tomem, e Clarice veio muito forte, me traduzindo com muita clareza, com muita nitidez, o que eu estava pensando para os 50 anos, mais do que qualquer outro autor".

LED

Direção e cenografia ficam por conta de Bia Lessa, com quem Bethânia trabalhou nos últimos espetáculos, Carta de Amor, Amor, Festa e Devoção e Dentro de Mar Tem Rio.



Bia Lessa estreia cenário e iluminação de LED, um complemento à performance da artista em cena. "É uma coisa muito simples. Agora, fazer o simples é muito complicado", diz Bethânia sobre o aspecto que impossibilita levar o show a outros espaços.

"Adoro fazer esse show. É uma pena que ele não pode ir pra rua. Se pudesse, eu faria na rua, sempre. Mas esse é um que não pode, por conta da criação da Bia. Minha alegria seria essa, mas tenho alegria também fazendo desse jeito e vendo que as pessoas têm interesse".

A produção musical é de Guto Graça Mello. No palco, a regência é do baixista Jorge Helder, em companhia de Túlio Mourão (piano), Paulo Dafilim (violas e violão), Pedro Franco (violão, bandolim e guitarra), Marcio Mallard (cello), Carlos César (bateria) e Marcelo Costa (percussão).

